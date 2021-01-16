Вступил в силу новый языковой закон: что думают украинцы

Производителей товаров и продавцов на территории украинского государства обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или же услугах на украинском языке

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В субботу, 16 января, вступила в силу 30 статья языкового закона, которая обязывает всех поставщиков услуг на территории украинского государства общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Исключение возможно только в случае, если от клиента поступила отдельная просьба общаться на другом языке. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»

Стоит отметить, что данный документ предусматривает, что все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов на государственном языке.

Также производителей товаров и продавцов на территории украинского государства обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или же услугах на украинском языке. При этом, такая информация может быть продублирована на любом другом языке.

«По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон» — сказано в статье закона.

НВ спросил прохожих на улицах Киева, об их отношении к новому закону:

«Стране это нужно, но не таким образом и не сегодня. Мы можем потерять государство, если действовать столь радикально. Это надо делать, когда народ спокойный, когда нет катаклизмов, например, карантина. Народу не нужно накалять ситуацию еще другими факторами» — отметил житель столицы.

«Для меня это не принципиальный вопрос. Я больше обращаю внимание на содержание — на то, как они обслуживают» — подчеркнул другой собеседник издания.

«Нет разницы, честно. Не вижу смысла вводить этот закон, потому что половина украинцев общается на русском. Каждому свое» — прокомментировала жительница Киева.

«Очень положительно. Я считаю, что еще и опоздали с этим законом. Он должен был быть введен лет на 20 раньше. И около 10 лет периода адаптации для тех, кто не в состоянии выучить украинский язык» — сообщил прохожий журналистам.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Украине продолжается январский локдаун, который будет действовать до 25 января.