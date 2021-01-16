У Зеленского есть две недели, чтобы принять решение: эксперт об ультиматуме президенту

Перед президентом Украины стоит непростое решение

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У президента Украины Владимира Зеленского есть две недели, чтобы принять очень важное решение. Такое мнение выразил политолог Андрей Золотарев.

Эксперт отмечает, что уже в ближайшее время Украину могут накрыть протесты из-за ситуации с повышением тарифов на коммунальные услуги. В связи с этим у Зеленского есть выбор либо отменить повышение либо согласиться с этим. Эксперт предполагает, что от этого решения будет зависеть дальнейшая судьба Зеленского, пишет УРА-Информ со ссылкой на Дни.

«Потому что к концу месяца он может получить тарифный Майдан. Крайним окажется он, и тут просто перетасовкой кадров в кабмине можно не отделаться», – сказал Золотарев.

Эксперт добавляет, что у президента Украины непростой выбор, с одной стороны олигархи, которые требуют повышения тарифов, а с другой – украинский народ, который может устроить большие митинги. Президенту дают две недели, чтобы выбрать сторону.

Ранее мы сообщали, что Украину ждет тарифный майдан в феврале.