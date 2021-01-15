Общество

Ужесточение карантина во Франции: страна вводит комендантский час с 18:00

Во время комендантского часа будет запрещено покидать свои дома без уважительных причин

Время чтения: 37 Секунд

По территории всей Франции вводится комендантский час с 18:00. Такие меры были приняты из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Le Monde.

Стоит отметить, что новые ограничения в государстве будут введены с 16 января. Жителям будет запрещено покидать свои дома без веской причины. Предприятия и магазины должны будут закрываться до разрешенного правительством времени.

Ранее такие меры предосторожности действовали в 25 департаментах страны. В основном комендантский час во Франции начинался в 20:00.

Также власти страны добавили, что если будет наблюдаться значительное ухудшение ситуации с коронавирусом, то будет введен локдаун.

Ранее сообщалось, что очередными весьма провокационными заявлениями отметился народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук. Ранее он уже не раз заявлял, что не верит в коронавирусную инфекцию.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Карантин в Украине: Шмыгаль назвал ограничения, которые будут действовать до конца года

В Украине 8 января начали действовать ужесточенные карантинные ограничения, которые продлятся до 24 января включительно

Starbucks в Украине: Nestle получил право на использование бренда

Продажа четырех видов кофе Starbucks началась в январе

Я против лоукдауна и вакцинации — «Слуга народа»

Юрий Камельчук снова поделился своим мнением по поводу коронавируса

«Имидж Украины испорчен», — Степанов о тайной вакцинации чиновников

Степанов считает, что имидж Украины перед производителями вакцины испорчен.

В «ЛНР» приехали высокопоставленные люди из ФСБ: стала известна их цель

Будут налаживать ситуацию с боевиками

В Германии 10 человек умерли вскоре после вакцинации от COVID-19: что произошло

Более 10 человек скончалось в Германии после вакцинации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap