Ужесточение карантина во Франции: страна вводит комендантский час с 18:00

Во время комендантского часа будет запрещено покидать свои дома без уважительных причин

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По территории всей Франции вводится комендантский час с 18:00. Такие меры были приняты из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Le Monde.

Стоит отметить, что новые ограничения в государстве будут введены с 16 января. Жителям будет запрещено покидать свои дома без веской причины. Предприятия и магазины должны будут закрываться до разрешенного правительством времени.

Ранее такие меры предосторожности действовали в 25 департаментах страны. В основном комендантский час во Франции начинался в 20:00.

Также власти страны добавили, что если будет наблюдаться значительное ухудшение ситуации с коронавирусом, то будет введен локдаун.

Ранее сообщалось, что очередными весьма провокационными заявлениями отметился народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук. Ранее он уже не раз заявлял, что не верит в коронавирусную инфекцию.