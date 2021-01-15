Общество

Starbucks в Украине: Nestle получил право на использование бренда

Продажа четырех видов кофе Starbucks началась в январе

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Компания Nestle стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks на территории Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Nestle в Украине Алессандро Дзанелли, передает УРА-Информ.

«Мы около двух лет назад заключили договор о постоянном использовании прав на продажу кофе Stаrbucks. Право использования бренда Starbucks будет у Nestle, так написано в договоре от 18 мая 2018 года. Также мы партнеры Starbucks в разработке новых сортов кофе», – рассказал Дзанелли.

Он добавил, что уже началась продажа четырех видов кофе Starbucks. Это произошло в январе.

Также известно, что в этот проект сотрудничества со стороны Nestle уже было инвестировано несколько миллионов долларов. При этом, точной суммы Дзанелли не назвал. В будущем планируються новые вложения. Пока что на три года.

Он добавил, что Украина – крупнейший рынок, где кофейный гигант запускается без сети кофеен. Стоит отметить, что производство кофе для страны Европы сосредоточено в Португалии.

Пока что Дзанесси не сообщил о доле рынка и объемах будущих продаж Nestle.

Ранее стало известно, что по территории всей Франции вводится комендантский час с 18:00. Такие меры были приняты из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

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