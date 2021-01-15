Я против лоукдауна и вакцинации — «Слуга народа»

Юрий Камельчук снова поделился своим мнением по поводу коронавируса

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Очередными весьма провокационными заявлениями отметился народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук. Ранее он уже не раз заявлял, что не верит в коронавирусную инфекцию.

На этот раз он заявил, что верит в существование коронавируса, но против той шумихи, которая есть во всем мире по поводу пандемии В тоже время он также отметил, что выступает против введения локдауна и негативно относится к вакцинации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Выступаю против манипулирования многими фактами. А также я призываю людей думать критически в отношении того, насколько полезна или вредна маска, я выступаю против любого локдауна и третье – отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире», — сказал он.

В тоже время он заявил, что не нужно ни в коем случае соглашаться на принудительную вакцинацию, так как каждый гражданин имеет конституционные права.

Ранее мы сообщали, что десять человек в Германии умерло после вакцинации.