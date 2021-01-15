Общество Политика

«Имидж Украины испорчен», — Степанов о тайной вакцинации чиновников

Степанов считает, что имидж Украины перед производителями вакцины испорчен.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сказал свое мнение на счет слухов о тайной вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения топ-чиновниками в Украине. Об єтом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал Украина 24.

Степанов назвал это «мерзкой историей».

«Если это произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально. Это мерзкая история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы в свою очередь получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. Без поручения мы не могли выйти на проверку», — подчеркнул Степанов.

Теперь, считает Степанов, имидж Украины перед производителями вакцины испорчен.

«Посмотрите на публикации и все, что происходит в прессе, которую читает тот же Sinovac, другие производители вакцин. Их отношение потом к Украине по поставке вакцины, особенно когда мы просим в первую очередь, будет соответствующим. Все, что касается контрактов, не должно быть опубликовано, по цене, условиях, сроках поставки. Это цена всей этой болтовни, порчи имиджа Украины, которая происходит много лет определенными политическими силами», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, которые приехали с заданием изучить происхождение коронавирусной инфекции нового поколения родом из Уханя. Двух членов группы не пустиле из-за наличия антител к коронавирусной болезни. 

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