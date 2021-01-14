В Китай не пустили 2 экспертов ВОЗ: что случилось

Двое ученых все еще находятся в Сингапуре и проходят тесты на COVID19

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В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, которые приехали с заданием изучить происхождение коронавирусной инфекции нового поколения родом из Уханя. Двух членов группы не пустиле из-за наличия антител к коронавирусной болезни. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

«Международная группа из 13 ученых, которые изучают происхождение вируса, который вызывает COVID19, прибыла сегодня в Ухань, Китай. Эксперты начнут свою работу немедленно в течение двухнедельного карантинного протокола для международных путешествий. Двое ученых все еще находятся в Сингапуре и проходят тесты на COVID19», — отметили в ведомстве.

При этом, стоит подчеркнуть, что ранее все члены группы имели отрицательные тесты на наличие коронавирусной инфекции и антител к ней в своих странах.

«Их снова протестовали в Сингапуре, и все они имели отрицательный результат на ПЦР. Но два члена дали положительный результат на антитела IgM. Их повторно проверяют на наличие антител IgM и IgG. Следите за дальнейшими обновлениями», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назначенная для расследования источников пандемии, прибыла в Ухань, Китай, где год назад началась эпидемия коронавируса.