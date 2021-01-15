Экономика

В «ДНР» проблемы с продуктами: многие товары становятся недоступны для населения

Цены идут только вверх

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В ОРДО продолжает рост цен на продукты питания первой необходимости. Не мешает росту цен в «ДНР» даже действия так называемой «временной межведомственной комиссии» предельно допустимых цен, которая пытается сдержать их административным путем.

При этом, многие товары становятся недоступны для населения. В тоже время те товары, которые сейчас доступны в «республиках, продолжат рост цен. Все из-за аналогической ситуации в Российской Федерации, ведь именно оттуда привозят большинство товаров в ОРДЛО.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Несколько торговых сетей в России столкнулись с невозможностью закупки сахара и масла после того, как по требованию В.Путина на них были установлены фиксированные розничные цены. Ситуация вызвана тем, что производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы. До республик такая ситуация пока не дошла: все же по весьма значительному количеству продуктовых товарных групп «республики» имеют самообеспечение, но…общий тренд на повышение цен на них остановить невозможно», — пишет паблик.

Источник также добавляет, что цены на продукты в «республике» будут расти и это уже никто не сможет остановить.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО в «ЛНР» приехали высокопоставленные люди из ФСБ.

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