Общество

Команда экспертов ВОЗ приехала в Ухань: будут искать источник начала пандемии

Именно здесь началась вспышка коронавирусной инфекции

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Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назначенная для расследования источников пандемии, прибыла в Ухань, Китай, где год назад началась эпидемия коронавируса.

Группа экспертов проведет в Ухане почти месяц, из которых две недели будут посвящены обязательному карантину. Первоначально команда ВОЗ, состоящая из более десятка человек, должна была отправиться в Китай в начале января, чтобы проанализировать первые выявленные случаи коронавирусной инфекции. Однако визит был отложен из-за отсутствия разрешения властей в Пекине, что китайское министерство иностранных дел расценило как недоразумение, пишет УРА-Информ.

Первые случаи COVID-19 были выявлены в городе Ухань в центральном Китае в конце 2019 года. Китайские власти подверглись критике за действия на ранних стадиях кризиса, в том числе за попытки скрыть эпидемию и наказание людей, которые пытались предупредить о распространении коронавируса.

Китайские официальные лица продвигают версию о том, что COVID-19 впервые был диагностирован в Ухане, но сам вирус не обязательно происходит из этого города. По оценке Министерства иностранных дел Китая.

Ранее была названа стоимость китайского производителя вакцины от коронавируса для украинцев.

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