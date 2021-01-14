Общество

Когда украинцы получат вакцину от COVID-19: Ляшко назвал даты

Еще неизвестно, какой компании это будет вакцина: Pfizer/BioNTech или Moderna

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Уже в феврале Украина сможет получить вакцину от коронавируса нового поколения. Вакцина требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию. Это может быть вакцина немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech. Об этом в интервью сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

Он рассказал, что власти Украины уже получили получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить факт того, что украинское государство способно принять мРНК-вакцину и хранить ее в надлежащих условиях. Украинское правительство уже отправило подтверждение.

В данный момент, как поделился Ляшко, еще неизвестно, какой компании это будет вакцина: Pfizer/BioNTech или Moderna.

«Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer», — добавил Ляшко.

Уже в феврале, по словам Ляшко вакцина будет в Украине. Власти создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию населения.

«Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предыдущий тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный», — резюмировал Ляшко.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 138 новых случаях заражения коронавирусом. Это самый большой ежедневный рост инфекций в стране за 10 месяцев. Пекин также сообщил о первой смерти от COVID-19 с середины мая.

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