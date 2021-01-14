Общество Политика

Россия должна ответить за сломанные судьбы, — Хомчак

В РФ живет много людей, которые понимает, кто действительно виновен в войне на территориях Донбасса

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Российская Федерация обязана понести ответственность за все преступления против украинского народа, даже невзирая на тот факт, что после окончания военных действий на территориях восточной Украины придется выстраивать отношения с РФ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью «Обозревателю», передает УРА-Информ.

«Если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с „соседом“ — Российской Федерацией. От этого никуда не деться. Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей», — подчеркнул Хомчак.

Также он добавил, что в РФ живет много людей, которые понимает, кто действительно виновен в войне на территориях Донбасса.

«Нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ… Много россиян поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Пушилина обвинили в том, что границы ОРДЛО были закрыты не из-за распространения коронавирусной инфекции нового поколения, а для того, чтоб пенсионеры не смогли получить украинские пенсионные выплаты.

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