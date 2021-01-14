Россия должна ответить за сломанные судьбы, — Хомчак

В РФ живет много людей, которые понимает, кто действительно виновен в войне на территориях Донбасса
Российская Федерация обязана понести ответственность за все преступления против украинского народа, даже невзирая на тот факт, что после окончания военных действий на территориях восточной Украины придется выстраивать отношения с РФ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью «Обозревателю», передает УРА-Информ.
«Если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с „соседом“ — Российской Федерацией. От этого никуда не деться. Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей», — подчеркнул Хомчак.
Также он добавил, что в РФ живет много людей, которые понимает, кто действительно виновен в войне на территориях Донбасса.
«Нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ… Много россиян поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Пушилина обвинили в том, что границы ОРДЛО были закрыты не из-за распространения коронавирусной инфекции нового поколения, а для того, чтоб пенсионеры не смогли получить украинские пенсионные выплаты.