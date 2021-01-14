Политика

Зеленский готов отправить Степанова в отставку: стала известна дата

Глава МОЗ может потерять должность уже в феврале

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Одним из главных кандидатов на то, чтобы потерять свою должность уже в ближайшее время среди высокопоставленных украинских чиновников является министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее появилась информация, что глава МОЗ может потерять должность из-за ситуации с локдауном, его ввели несмотря на то, что ситуация с новыми случаями заражениями упала, а новая волна может начаться в конце января, как раз после тотального карантина. Теперь же появилась новая информация по повожу возможной отставки министра, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Предполагается, что Степанов может потерять свою должность в феврале, когда должна начаться вакцинация украинцев от коронавируса. Если он провалит этот кейс, то потеряет свою должность.

«Наш источник в ОП сообщил, что министр здравоохранения будет отправлен в отставку если кейс с вакциной не будет закрыт в феврале. Президент поставил ему четкий тайминг, который Степанов пообещал выполнить. Западные компании тянут время и не заключают контракты с Украиной», — пишет паблик.

Ранее Владимир Зеленский не поддержал идею Степанова продлить локдаун в Украине и после 25 января.

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