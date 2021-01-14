В Украину идут настоящие морозы: будет до минус 21

Идут настоящие январские морозы

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За окном середине января, но в некоторых городах Украины в день даже плюсовая температура. Однако похоже, что ситуация изменится уже в ближайшее время.

Синоптики сообщают, что завтра, 15 января, и послезавтра, 16 января, в Украине произойдет значительное снижение температуры. По всей Украине будет ночью от минус 12 до минус 18 градусов по Цельсию. В тоже время местами в северных областях даже будет до 21 градуса мороза, днем прогнозируется по всей стране до 10-16 мороза, пишет УРА-Информ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, которая получила данные от Укргидрометцентра.

17-18 января холодная погода в Украине сохранится и также будет существенный «минус» на улице, как днем, так и ночью.

В столице Украины Киеве 15-16 января также ожидается значительное снижение температуры — ночью будет от 13 до 18 мороза, а днем до 11-15 ниже нуля. 17-18 января в столице холодная погода также сохранится.

В Киевской области 15-16 января ночью будет до 13-18 мороза, местами даже до 21 мороза, днем до 11-16 ниже нуля. 17-18 января в киевском регионе холодная погода сохранится.

Ранее синоптик рассказал какой будет зима в Украине.