Общество

Коронавирус вернулся: столько инфицированных не было в Китае более 10 месяцев

В стране также первая смерть от ковида с середины мая

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Государственная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 138 новых случаях заражения коронавирусом. Это самый большой ежедневный рост инфекций в стране за 10 месяцев. Пекин также сообщил о первой смерти от COVID-19 с середины мая.

Цифры четверга выше, чем количество инфекций, сообщенных в среду, когда в материковом Китае было зарегистрировано 115 новых случаев, 107 из которых были локальными, что считалось самым высоким дневным балансом с 30 июля 2020 года, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN24.

Распространение коронавируса в провинции Хэйлунцзян со столицей в Харбине является причиной резкого увеличения числа инфекций. За последние 24 часа оттуда поступило 43 заражения.

Наибольшее количество заражений, 81, было зарегистрировано за последние 24 часа в провинции Хэбэй, окружающей Пекин. Здесь уже помещены на карантин более 28 миллионов жителей четырех китайских городов.

124 новых случая инфицирования — это локальные случаи, что подтверждает появление новых эпидемий в Китае, где первые случаи SARS-CoV-2 были зарегистрированы год назад, но где позже — благодаря решимости властей и дисциплинированного общества — эпидемия была остановлена.

Ранее мы сообщали, что в Ухань отправилась специальная комиссия ВОЗ, чтобы найти истончик начала пандемии.

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