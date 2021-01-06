Общество

Попадут в списки: в Украине создадут реестр вакцинированных от ковида

Персональные данные не должны вносить в этот реестр

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На данный момент пока неизвестно, когда в Украине начнется вакцинация населения от коронавирусной инфекции, но уже сейчас обсуждается вопрос реестра вакцинированных против коронавируса.

Адвокат по медицинскому праву Алла Цимановская поделилась своим мнением по этому вопросу. Она отметила, что без письменного согласия вносить личные данные лиц в этот реестр нельзя. Она также добавила, что согласно разрабатываемому законопроекту будет только известно, сколько человек вакцинировалось, но не будет информации кто именно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.  

«То есть персонализированные данные не будут предусмотрены в данном реестре. В случае, если такой реестр будет персонализирован, то есть будут указаны сведения о ФИО, или дата рождения, или адрес регистрации вакцинированных лиц, такие данные должны быть представлены с получением согласия пациента, который вакцинируется», — отметила адвокат.

В тоже время она добавила, что те кто отказался от вакцинации будут внесены в список, ведь отказ от вакцинации это личная ответственность пациента.

Ранее мы сообщали, что Украина заключила контракт на поставку вакцины от коронавируса.

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