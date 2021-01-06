Общество

Кругом «флаги» «республики», наркоманы и алкаши — переселенец о возвращении в Донецк

Переселенцы отмечают, что город скатился по сравнению с другими крупными городами Украины

Время чтения: 53 Секунд

Новый год и Рождество – это возможность приехать в свой родной город и встретится с родными и друзьями. Именно с такой целью многие переселенцы посетили родной Донецк.

После посещения родного города многие в социальных сетях поделились своим впечатлениями от ситуации в Донецке. Многие из них отметили, что ситуация изменилась в худшую страну, а некоторые даже заявили, что в городе нет даже элементарных услуг цивилизации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкие Новости.

«От города остались джунгли – нет банковской системы, почты, железнодорожного сообщения», — пишет переселенец из Донецка.

«Сейчас он депрессивный и унылый… Вот, когда был чемпионат «Евро-2012» — это был Донецк с большой буквы! — добавляет другой участник дискуссии.

Он также добавляет, что сейчас в городе нищета, нет работы, разбитые дороги, а также отсутствуют нормальные продукты питания и медикаменты.

«Кругом «флаги» «республики», наркоманы и алкаши», — поделились своими впечатлениями переселенцы.

Другие отмечают, что город чистый, но не ухоженный. Некоторые заявляют, что Харьков и Днепр пошли вперед, а Донецк превратился на обычный областной центр уровня Ровно или Чернигова.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 2
В,

Последние статьи

НВФ в ОРДЛО несут серьезные потери: «власти» замалчивают

Жители отметили, что одним из погибших был «почти ребенок»

В ОРДО вводят новые штрафы: что ждет жителей «ДНР»

В ОРДО жителей ждут серьезные штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

Российская вакцина от COVID-19 в Украине: подан запрос на регистрацию «Спутник-5»

Было опубликовано скан заявления с прошением зарегистрировать российский препарат

Сторонники Трампа съезжаются в Вашингтон: Национальная гвардия наготове

Сторонники Трампа не верят, что он мог проиграть президентские выборы

Попадут в списки: в Украине создадут реестр вакцинированных от ковида

Персональные данные не должны вносить в этот реестр

Локдаун в Германии продлили до конца января: добавились новые ограничения

На прошлой неделе ежедневное количество случаев COVID-19 в Германии превысило 30 тысяч

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap