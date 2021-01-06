Кругом «флаги» «республики», наркоманы и алкаши — переселенец о возвращении в Донецк

Переселенцы отмечают, что город скатился по сравнению с другими крупными городами Украины

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Новый год и Рождество – это возможность приехать в свой родной город и встретится с родными и друзьями. Именно с такой целью многие переселенцы посетили родной Донецк.

После посещения родного города многие в социальных сетях поделились своим впечатлениями от ситуации в Донецке. Многие из них отметили, что ситуация изменилась в худшую страну, а некоторые даже заявили, что в городе нет даже элементарных услуг цивилизации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкие Новости.

«От города остались джунгли – нет банковской системы, почты, железнодорожного сообщения», — пишет переселенец из Донецка.

«Сейчас он депрессивный и унылый… Вот, когда был чемпионат «Евро-2012» — это был Донецк с большой буквы! — добавляет другой участник дискуссии.

Он также добавляет, что сейчас в городе нищета, нет работы, разбитые дороги, а также отсутствуют нормальные продукты питания и медикаменты.

«Кругом «флаги» «республики», наркоманы и алкаши», — поделились своими впечатлениями переселенцы.

Другие отмечают, что город чистый, но не ухоженный. Некоторые заявляют, что Харьков и Днепр пошли вперед, а Донецк превратился на обычный областной центр уровня Ровно или Чернигова.

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