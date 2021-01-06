Общество

Локдаун в Германии продлили до конца января: добавились новые ограничения

На прошлой неделе ежедневное количество случаев COVID-19 в Германии превысило 30 тысяч

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Во вторник в Берлине федеральное правительство Германии и премьер-министры федеральных земель решили продлить локдаун до 31 января из-за постоянно высокого числа случаев заражения коронавирусом. Также будут введены новые ограничения, в том числе правила контактов.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель обсудили меры по сдерживанию пандемии COVID-19 перед лицом все еще очень тяжелой пандемической ситуации в стране. На прошлой неделе ежедневное количество случаев COVID-19 в Германии превысило 30 тысяч.

Об этом пишет УРА-Информ.

Федеральное правительство и правительства провинций согласились с тем, что в округах с высоким числом заражений коронавирусом возможность передвижения жителей должна быть ограничена 15 километрами вокруг их места проживания. Это должно относиться к регионам с более чем 200 новыми инфекциями на 100 000 жителей за семь дней.

Ограничения на контакты также будут расширены. До сих пор членам одной семьи разрешалось встречаться с членами другой семьи. Теперь это будет одно домохозяйство плюс один человек. Продление локдауна распространяется также на школы и детские сады.

Ранее мы сообщали, что в Англии ввели локдаун.

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