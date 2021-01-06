Обслуживание на украинском языке: власти вводят штрафы

За нарушение новых норм закона предприятия должны будут платить штрафы в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов (5100-6800 грн)

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Уже с 16 января 2021 года вступают в силу закон, согласно которому в Украине все обслуживание должно быть исключительно на украинском языке. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире телеканала «Прямой», передает УРА-Информ.

Чиновник сообщил украинцам о процедуре штрафов за нарушения законодательных норм.

«Прежде всего составляется акт, если такая жалоба поступает в наш адрес. И предупреждение субъекту хозяйствования об устранении возможного нарушения закона. Если в течение 30 суток такое нарушение не будет устранено, мы составляем протокол и объявляем постановление о взыскании с предприятия штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан», — подчеркнул Креминь.

Известно, что фиксированная сумма одного необлагаемого минимума доходов граждан составляет 17 грн по состоянию на январь 2021 года.

«Хочу сказать, что такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия. То есть, если такое нарушение является на уровне супермаркета, то руководитель сети супермаркетов обязан такое нарушение устранить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не смотря ни на что продолжает милитаризацию аннексированного украинского Крыма. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пятого января заявил о строительстве на территории оккупированного украинского полуострова радиолокационной станции «Яхрома».