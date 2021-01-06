Политика

Должность главы САП: в Минюсте назвали сроки завершения отбора

В 2021 году планируется «заполнить пробелы» в законодательстве относительно назначения руководителя НАБУ

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Отбор кандидатов на должность главы Специализированной антикорупционной прокуратуры Украины будет окончен весной 2021 года. Такой прогноз озвучил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«САП является одним из элементов антикорупционного треугольника НАБУ-САП-ВАКС, который должен расследовать и наказывать за коррупцию топ-чиновников. Конкурсная комиссия по отбору руководителя начала работу и, по идеи, должна показать результат еще до лета», — написал он.

В текущем году власти планируют заполнить пробелы в украинском законодательстве относительно назначения главы САП.

«Указ о назначении действующего директора НАБУ и ряд положений соответствующего закона признаны неконституционными КС в связи с тем, что Конституция не содержит полномочий президента о назначении директора НАБУ», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро приняло решение открыть уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которое было открыто из-за подозрения о взяточничестве.

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