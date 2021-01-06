Регулятор в Европе одобрил применение вакцины Moderna

Европейское агентство лекарственных средств разрешило применение вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna
Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать условное регистрационное удостоверение вакцине Moderna для профилактики коронавирусной инфекции нового поколения COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на регулятор.
В Европе также добавили, что это уже вторая вакцина от коронавирусной болезни, которая получила разрешение на использование в странах ЕС.
«Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации. Мы выдали вторую положительную рекомендацию по вакцине всего через год после того, как ВОЗ объявила пандемию», — сказал исполнительный директор агентства Эмер Кук.
Данная вакцина эффективна в предотвращении болезни нового типа у людей, которые старше 18 лет. В исследованиях препарата участие приняли более 30 тысяч человек.
Вакцина, одобренная регулятором, показала эффективность в 94,1% в случаях.
Ранее сообщалось, что в то время, когда Украина до сих пор не начала вакцинацию, а в бюджете этого года на закупку вакцин заложены копейки, некоторые члены правительства и депутаты начали вакцинацию.