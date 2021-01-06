Общество

Регулятор в Европе одобрил применение вакцины Moderna

Европейское агентство лекарственных средств разрешило применение вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna

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Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать условное регистрационное удостоверение вакцине Moderna для профилактики коронавирусной инфекции нового поколения COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на регулятор.

В Европе также добавили, что это уже вторая вакцина от коронавирусной болезни, которая получила разрешение на использование в странах ЕС.

«Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации. Мы выдали вторую положительную рекомендацию по вакцине всего через год после того, как ВОЗ объявила пандемию», — сказал исполнительный директор агентства Эмер Кук.

Данная вакцина эффективна в предотвращении болезни нового типа у людей, которые старше 18 лет. В исследованиях препарата участие приняли более 30 тысяч человек.

Вакцина, одобренная регулятором, показала эффективность в 94,1% в случаях.

Ранее сообщалось, что в то время, когда Украина до сих пор не начала вакцинацию, а в бюджете этого года на закупку вакцин заложены копейки, некоторые члены правительства и депутаты начали вакцинацию.

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