Милитаризация Крыма: РФ построит в аннексированном Крыму радиолокационную станцию

Станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах

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Российская Федерация не смотря ни на что продолжает милитаризацию аннексированного украинского Крыма. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пятого января заявил о строительстве на территории оккупированного украинского полуострова радиолокационной станции «Яхрома», Об сообщает УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

«Станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом. Ее строительство начнется в 2021 году в Севастополе», — отметил Шойгу.

Также в РФ планируют, что новая станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении на территорию России. Основным предназначением данной системы является засечь и взять на сопровождение в максимально короткие сроки засечь баллистические ракеты, которые могут быть выпущенные по территории Российской Федерации или союзников государства.

Ранее сообщалось, что украинский Крым уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия.