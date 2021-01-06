Политика

Милитаризация Крыма: РФ построит в аннексированном Крыму радиолокационную станцию

Станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах

Время чтения: 39 Секунд

Российская Федерация не смотря ни на что продолжает милитаризацию аннексированного украинского Крыма. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пятого января заявил о строительстве на территории оккупированного украинского полуострова радиолокационной станции «Яхрома», Об сообщает УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

«Станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом. Ее строительство начнется в 2021 году в Севастополе», — отметил Шойгу.

Также в РФ планируют, что новая станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении на территорию России. Основным предназначением данной системы является засечь и взять на сопровождение в максимально короткие сроки засечь баллистические ракеты, которые могут быть выпущенные по территории Российской Федерации или союзников государства.

Ранее сообщалось, что украинский Крым уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Участие в военных действиях на стороне «ДНР»: в Латвии судят гражданина

г=Гражданин Латвии воевал на стороне незаконных вооруженных формирований в период с февраля 2015 по май 2016

«Господа жлобы, вы не офигели?»: украинские власти прошли тайную вакцинацию от COVID-19

Если информация о вакцинации подтвердиться, то Радуцкий и Шмыгаль должны уйти в отставку

Официальная победа Байдена: неизвестные пообещали направить самолет в здание Конгресса

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали страшное предупреждение

Осталось только слить Донбасс Украине — Стрелков о действиях Кремля

Боевику не понравились высказывания пресс-секретаря президента России

Пушилин очень просил РФ этого не делать: стало известно о тяжелой ситуации в «ДНР»

В «ДНР» требовали не урезать финансирование «республики»

Они сейчас «додушивают» Зеленского — эксперт о действиях Кремля

В Москве уже «списали» действующего президента Украины

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap