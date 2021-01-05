Предстоящий локдаун: Степанов уточнил, какие товары будут в продаже

5 января, на заседании правительства смогут подкорректировать перечень товаров, которые будут продаваться на карантине

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какие товары будут в продаже во время предстоящего локдауна по всей территории Украины, который запланирован с 8 по 24 января. Об этом министр сообщил во время ежедневного брифинга, передает УРА-Информ.

«Какими товарами будет разрешено торговать с 8 по 24 января? Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания… Торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с адресной доставкой. Были вопросы по поводу бытовой химии. Думаю, сегодня на заседании правительства сделаем уточнение, чтобы у всех было понимание», – отметил Степанов.

Во время предстоящего локдауна будет разрешено торговать: продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи. Также в продаже будут ветеринарные препараты, корма для животных и семена со средствами защиты для растений.

Ранее сообщалось, что власти Израиля приняли положительное решение о разрешении на продажу вакцины COVID-19, разработанной американской компанией Moderna. Израиль стал третьей страной в мире, одобрившей этот продукт.