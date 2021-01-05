США перебросили разведывательно-ударные дроны под Украину

Такое решение там прокомментировали как «сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка в поддержку операций НАТО»

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Соединенные Штаты Америки приняли решение перебросить разведывательно-ударные дроны модели MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих ВВС США на 71-ю авиабазу около города Кымпия-Турзий в Румынии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-релиза ВВС США.

Такое решение там прокомментировали как «сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка в поддержку операций НАТО».

«Передовое присутствие MQ-9 демонстрирует приверженность США безопасности и стабильности Европы и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО и другими европартнерами», – подчеркнули в ВВС США.

Стоит отметить, что данное подразделение было передано в подчинение 31-му истребительному авиаполку на авиабазе Авиано в Италии. Пока что количество БПЛА не уточняется.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки преодолела вето главы государства Дональда Трампа, которое было наложено ним на оборонный бюджет США.