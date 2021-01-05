Политика

США перебросили разведывательно-ударные дроны под Украину

Такое решение там прокомментировали как «сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка в поддержку операций НАТО»

Время чтения: 39 Секунд

Соединенные Штаты Америки приняли решение перебросить разведывательно-ударные дроны модели MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих ВВС США на 71-ю авиабазу около города Кымпия-Турзий в Румынии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-релиза ВВС США.

Такое решение там прокомментировали как «сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка в поддержку операций НАТО».

«Передовое присутствие MQ-9 демонстрирует приверженность США безопасности и стабильности Европы и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО и другими европартнерами», – подчеркнули в ВВС США.

Стоит отметить, что данное подразделение было передано в подчинение 31-му истребительному авиаполку на авиабазе Авиано в Италии. Пока что количество БПЛА не уточняется.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки преодолела вето главы государства Дональда Трампа, которое было наложено ним на оборонный бюджет США. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Заработок Зеленского: назван доход президента от «Квартала»

30 декабря 2020 года глава государства получил 4,355 млн грн. дохода от студии «Квартал 95»

Соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ

Кононенко необходимо прибыть 11 января 2021 года на 10:00 к старшему детективу Олегу Коцюбе

Идем в Европу: Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ

«Не допустить реванша», — Порошенко призвал демократов объединиться

Политика нынешней украинской власти привела к тому, что партия «Оппозиционная платформа – За життя» усиливает свои позиции

«Загнали намертво в одну команду:, — Лукашенко об отношениях с Путиным

Президент РФ и РБ играют с Путиным в одной команде в хоккей.

Коронавирус никого не щадит: президент Армении заразился COVID-19

Лидер Армении прошел диагностику на наличие COVID-19 в британской столице — Лондоне

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap