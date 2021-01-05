Общество

Еще одна страна в мире одобрила вакцину Moderna против COVID-19

Раньше это делали США и Канада

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Власти Израиля приняли положительное решение о разрешении на продажу вакцины COVID-19, разработанной американской компанией Moderna. Израиль стал третьей страной в мире, одобрившей этот продукт.

Решение министерства здравоохранения Израиля было объявлено производителем вакцины в заявлении, в котором добавлено, что Израиль заказал шесть миллионов доз препарата. Первые поставки в эту страну должны быть доставлены в январе.

Об этом пишет УРА-Информ.

Это вторая после Pfizer-BioNTech вакцина, одобренная для использования в Израиле, которому на сегодняшний день удалось вакцинировать более 14 процентов своих граждан, что является самым высоким показателем в мире.

Израиль стал первой страной за пределами Северной Америки, разрешившей использование вакцины Moderna на своей территории. Раньше это делали США и Канада. В понедельник препарат обсуждали эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам, но окончательное решение в офисе ЕС не приняли, отложив его до среды, 6 января.

Moderna объявила, что в этом году произведет не менее 600 миллионов доз вакцины, что на 100 миллионов больше, чем прогнозировалось ранее.

Ранее мы сообщали, что в Англии ввели локдаун.

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