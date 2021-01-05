Коронавирус никого не щадит: президент Армении заразился COVID-19

Лидер Армении прошел диагностику на наличие COVID-19 в британской столице — Лондоне

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Лидер Армении Армен Саркисян заболел коронавирусной инфекцией нового поколения. Отныне глава Армении будет работать в удаленном режиме.

Об этом сообщило издание «Арменпресс» со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата президента Армении, передает УРА-Информ.

В ведомстве отметили, что что лидер Армении прошел диагностику на наличие COVID-19 в британской столице — Лондоне. Там он находился в связи с предстоящей операцией на ноге во время своего отпуска.

Отмечается, что операцию главе Армении успели сделать операцию на ноге. После этого у Саркисяна обнаружили симптомы коронавирусной болезни. Тест на наличие инфекции показал положительный результат.

Ранее сообщалось, что власти Израиля приняли положительное решение о разрешении на продажу вакцины COVID-19, разработанной американской компанией Moderna. Израиль стал третьей страной в мире, одобрившей этот продукт.