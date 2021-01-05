Локдаун в Украине: в УЗ рассказали, как будут ходить поезда

В «УЗ» призвали граждан страны пользоваться масками и антисептиками во время своих поездок

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Локдаун, которое запланировало украинское правительство с 8 по 24 января никак не повлияет на работу железной дороги. Дальнее и пригородное железнодорожное сообщение на территории Украины будет полностью обеспечено. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці», передает УРА-Информ.

Также в ведомстве отметили, что пассажирские перевозки украинцев будут осуществляться с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, которые введены на время пандемии коронавирусной инфекции по всей территории страны.

Также в «УЗ» призвали граждан страны пользоваться масками и антисептиками во время своих поездок.

«В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 5 января, на заседании правительства смогут подкорректировать перечень товаров, которые будут продаваться на карантине.