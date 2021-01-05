Политика

«Загнали намертво в одну команду:, — Лукашенко об отношениях с Путиным

Президент РФ и РБ играют с Путиным в одной команде в хоккей.

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Непризнанный мировым сообществом лидер беларуского государства Александр Лукашенко высказался о своих отношениях с главой российского Кремля Владимиром Путиным.

Нелегитимный президент Беларуси считает, что его и президента Российской Федерации Владимира Путина «загнали в одну команду» в политике.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «РИА Новости».

«Нас загнали уже намертво в одну команду» — отметил Лукашенко

Также он добавил, что они играют с Путиным в одной команде в хоккей.

Несмотря на это, в Европейском Союзе были введены очередные санкции против самоправозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минфин США продлил санкции против правительства Беларуси в среду. Они включали, среди прочего подразделения ОМОНа, КГБ и Центральной избирательной комиссии. Это очередной пакет санкций США.

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