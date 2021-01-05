Общество

В Англии ввели локдаун: нельзя выходить из дома

Ближайшие недели будут самыми тяжелыми в регионе

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел общенациональный локдаун в Англии в понедельник вечером. Восстановлен запрет на покидание домов, за исключением некоторых особых случаев.

«Ближайшие недели будут самыми тяжелыми, но я искренне верю, что мы вступаем в финальную фазу борьбы», — сказал Джонсон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Поскольку здравоохранение является децентрализованной компетенцией, решения британского правительства распространяются только на Англию. Правительства несут ответственность за охрану здоровья в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Ранее в понедельник о карантине по всей стране, за исключением островов, объявил глава шотландского правительства Никола Стерджен. В Уэльсе он начался в конце декабря.

Согласно заявленным ограничениям, англичане смогут выходить из дома только в обоснованных случаях — когда им нужно идти на работу, ухаживать за нуждающимися в уходе людьми, делать покупки, ходить к врачу, пройти тест на коронавирус или спастись от домашнего насилия.

Исключением является также выполнение физических упражнений на улице один раз в день в непосредственной близости от дома с максимум одним человеком за пределами собственного дома.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут отменить январский локдаун.

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