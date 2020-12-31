Отбирают российские паспорта у боевиков: в «ДНР» пошли на неожиданный шаг

Есть две версии событий, которые происходят на данный момент в «республике»

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Весьма неожиданная информация появилась в «ДНР». Источники отмечают, что у боевиков некоторых подразделений начали отбирать российские паспорта.

Так называемые «командиры» «народной милиции» начали извлекать российские паспорта у боевиков. На данный момент рассматривается два варианта такого развития событий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал Донбасский кейс.

«Можно предположить, что командование идет на такой шаг перед длительными праздниками, чтобы военнослужащие с российскими паспортами не попадали в «праздничные» истории в результате возлияний и не пятнали честь своего подразделения», — сообщил источник.

Второй версией событий является то, что паспорта РФ изымают у тех, кто прибыл служить в ДНР из России. Это делается для того, чтобы поддерживать легенду о том, что в Донбассе русских нет. Ведь Кремль продолжает заявлять о том, что на Донбассе гражданская война и там нет российских военных.

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