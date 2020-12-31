Путин не устал от войны на Донбассе — эксперт

Эксперт отметил, что нет никаких предпосылок, чтобы война на Донбассе завершилась

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Есть только две возможности для того, чтобы конфликт на Донбассе закончился. Такое мнение выразил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он считает, что конфликт можно завершить только в том случае, если Украина согласится на условия Российской Федерации по Донбассу или политика Кремля радикально изменится, ведь именно Кремль начал эту войну.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Эксперт также отметил, что нет никаких предпосылок, чтобы война на Донбассе завершилась.

«Я не вижу никаких предпосылок, чтобы утверждать, что Россия устала от войны, как это в очередной раз пытается сказать Арестович. Заявление, что Путин уже устал, он стопроцентно решил оставить Донбасс, авторства того самого Арестовича, — 2016 года! Это говорит о качестве эксперта. Никаких предпосылок для такого шага сегодня в России не существует», — заявил Тука.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе снова стреляют, оккупанты трижды нарушили режим тишины.