Общество

Просто врет — жители ОРДО обвиняют Пушилина во лжи

Виктор

В ОРДО очередные повышения в магазинах и на рынках

Время чтения: 49 Секунд

Жители ОРДО в очередной раз высказали свое недовольство действиями местных «властей». Они отмечают, что лидер боевиков Денис Пушилин врет во время своих выступлений.

Местные жители в социальных сетях делятся своим мнением по поводу повышения цен в «ДНР». Они отмечают, что «главарь ДНР» продолжает заявлять, что повышения цен не произошло, однако в реальности ситуация совсем другая. Всем этим недовольны местные жители.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Жители ОРДО отмечают, что цены растут не только на рынке, но и в магазинах. При этом ценник меняется каждый час.

«Цены растут не по дням, а по часам! Яйца по 78 рублей за десяток, хлеб по 45 рублей уже. Для них то понятно, что не подорожало. Жируют! А вот простым людям один раз сходить за продуктами — это значит отдать треть зарплаты. На что потом жить? Боролись бы с повышением цен, монополистов всяких наказывали. И не врали, что цены не поднялись», — отметила местная жительница.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО раскритиковали суперскидки в магазинах.

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Виктор

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