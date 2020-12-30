Он не досидит до конца свой президентский срок — Соколова о Зеленском

Журналистка считает, что Зеленский покинет свой пост

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Не так давно президента Украины Владимира Зеленского украинцы в социальном опросе назвали главным разочарованием года. Своим мнением этому поводу поделилась известная журналистка Янина Соколова.

По ее мнению, Зеленский еще не до конца осознал, какая ответственность на нем лежит. Она назвала его временем упущенных возможностей. Журналиста заявила, что он не смог реально реформировать суды, прокуратуру, ГБР и все правоохранительные органы в целом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

В тоже время Соколова добавила, что Зеленский без олигархического и политического прошлого получил большую поддержку, но не сумел ее оправдать. Она отметила, что управлять страной и «05 кварталом» – это две большие разницы, ведь действуют другие законы.

«Я могу допускать, что он не досидит до конца свой президентский срок. Не потому, что он не справляется, не потому, что начнется сопротивление украинцев… А потому, что его просто сольют свои же. Фактически, ему придется уйти из-за своих же людей. Я вот такое очень чувствую», — заявила журналистка.

Ранее мы сообщали, что Зеленский созвал СНБО для решения проблемы с КСУ.