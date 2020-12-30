«Спасибо президенту за новогодний подарок», — Кривонос о своем увольнении

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО

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Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, благодарен шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому за решение его уволить. Он отметил, что это отличный «новогодний подарок». Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — написал Кривонос.

Помимо этого, он добавил, что на сайте Верховной Рады Украины существует только один проект закона «О территориальной обороне Украины» 4504, который был зарегистрирован 16 декабря при его соавторстве.

«Но на сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя секретаря СНБО», — добавил он.

Стоит отметить, что 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО.

Ранее сообщалось, что шестой президент украинского государства Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для решения вопроса о выходе из конституционного кризиса.