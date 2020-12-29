В «ДНР» готовятся к наступлению ВСУ: Россия продолжает поставлять оружие

Каждый день в «ДНР» приезжает несколько грузовиков с оружием

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Местные жители рассказали о ситуации, которая на данный момент происходит у боевиков на территории ОРДЛО. Блогер «Вольнодумец» сумел собрать важную информацию из региона.

Он отмечает, что Российская Федерация продолжает поставлять оружие боевикам. В тоже время в «ДНР» готовятся к тому, что украинские войска будут все-таки атаковать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал блогера.

«В последние дни так почти каждую ночь в места расположения боевиков на Донбассе заезжает по несколько (5-9) грузовых автомобилей. Везут оружие и боеприпасы, а что еще не известно. Не апельсины и конфеты точно, так как к разгрузке допускают только военных», — отмечает «Вольнодумец».

Также он добавляет, что в «ДНР» обеспокоены тем, что Украина может пойти не только на «провокации», но и к масштабному наступлению. Поэтому в праздничные дни все должны быть на местах.

Он отмечает, что обычно такую информацию распространяют перед тем, как российские феэсбешники готовятся к своим операциям на востоке Украины.

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