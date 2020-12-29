Политика

Всегда будет хотеть «хапнуть» Украину — журналист о возможном уходе Путина

Виктор

Роман Цимбалюк поделился мнением о том, будет ли плюсом для Украины уход Путина

Время чтения: 55 Секунд

В СМИ все больше и больше разговоров о том, что Владимир Путина все-таки намерен в ближайшее время покинуть должность президента Российской Федерации. Хотя официальной информации по этому поводу нет, да и в Кремле все чаще говорят, что все это не правда.

В тоже время многие эксперты делятся своим мнением по поводу того, сыграет ли уход Путина на руку Украины и можно ли будет надеяться после смены власти в России на возвращения Донбасса и Крыма. Своим мнением по данному вопросу поделился также украинский журналист Роман Цимбалюк.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу в Ютуб журналиста.

Один из подписчиков поставил журналиту следующий вопрос: «Изменится ли РФ после смерти главы Кремля Владимира Путина, и что в таком случае ждать Украине?». Цимбалюк ответил, что ситуация в целом не изменится, кто бы не был при власти в Кремле.

«С политической точки зрения, для нас нет хороших русских или россиян. Любой человек на посту президента РФ всегда будет хотеть «хапнуть» Украину. Прецедент Алексея Навального он как раз об этом говорит», — заявил журналист.

Ранее Дмитрий Гордон заявлял, что Путин готов отдать Донбасс Украине только на своих условиях.

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Виктор

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