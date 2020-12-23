Политика

«Сценарий цветной революции»: глава КГБ РБ сделал заявление

Наталия

Глава КГБ считает, что беларуское государство оказалось на «разломе» в геополитической борьбе

Время чтения: 1 Мин. , 30 Секунд

Глава КГБ беларуского государства Иван Тертель заявил, что в Беларуси якобы реализуют «сценарий цветной революции». Правительство во всю готовится к «горячей войне».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Наша Ніва«.

Глава КГБ считает, что беларуское государство оказалось на «разломе» в геополитической борьбе. Именно из-за этого, по его мнению, происходят такие события и крайне напряженная ситуация.

«Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия — это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре «раздела мира». У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы», — заявил Тертель.

Помимо этого, он считает, что РБ проигрывает информационную войну. В этом он обвинил Польшу, так как считает, что там выдают деньги студентам и трудовым коллективам, чтоб те подстрекали и других жителей РБ.

«Мы готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Готовимся и теперь… Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии «, — сказал он.

Он добавил, что такое непростой период для Беларуси продлиться около двух лет.

Также Тертель не забыл сказать и о гибели на летних протестах Александра Тарайковского. Он заметил, что даже если он и был убит беларускими силовиками, то они все сделали правильно.

«Товарищ Таравновский, или Тарайковский, в Минске погиб. Но кто видел эти кадры – видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит. Он стоит с какой-то целью. Простите, кто был в США? Останавливают машину – ты должен положить руки на руль. Если не положил, что с тобой сделают? Пристрелят на месте» — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановська очень сильно сомневается в том, что Российская Федерация будет прибегать к военному вторжению на территорию протестующей Беларуси.

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Наталия

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