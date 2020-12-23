«Сценарий цветной революции»: глава КГБ РБ сделал заявление

Глава КГБ считает, что беларуское государство оказалось на «разломе» в геополитической борьбе
Глава КГБ беларуского государства Иван Тертель заявил, что в Беларуси якобы реализуют «сценарий цветной революции». Правительство во всю готовится к «горячей войне».
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Наша Ніва«.
Глава КГБ считает, что беларуское государство оказалось на «разломе» в геополитической борьбе. Именно из-за этого, по его мнению, происходят такие события и крайне напряженная ситуация.
«Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия — это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре «раздела мира». У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы были готовы», — заявил Тертель.
Помимо этого, он считает, что РБ проигрывает информационную войну. В этом он обвинил Польшу, так как считает, что там выдают деньги студентам и трудовым коллективам, чтоб те подстрекали и других жителей РБ.
«Мы готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Готовимся и теперь… Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии «, — сказал он.
Он добавил, что такое непростой период для Беларуси продлиться около двух лет.
Также Тертель не забыл сказать и о гибели на летних протестах Александра Тарайковского. Он заметил, что даже если он и был убит беларускими силовиками, то они все сделали правильно.
«Товарищ Таравновский, или Тарайковский, в Минске погиб. Но кто видел эти кадры – видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит. Он стоит с какой-то целью. Простите, кто был в США? Останавливают машину – ты должен положить руки на руль. Если не положил, что с тобой сделают? Пристрелят на месте» — отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановська очень сильно сомневается в том, что Российская Федерация будет прибегать к военному вторжению на территорию протестующей Беларуси.