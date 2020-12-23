Байден о российских хакерах: это смертельная угроза, которая продолжается

Российские хакеры стоят за атакой беспрецедентного масштаба

Время чтения: 45 Секунд

Будущий лидер США, следующий президент Соединенных штатов Америки Джо Байден поделился своим мнением о хакерской атаке на государственные учреждения США, совершенной в декабре.

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что, похоже, что российские хакеры стоят за атакой беспрецедентного масштаба.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

«Нападение произошло, когда Дональд Трамп был на страже, но он не был бдительным», — сказал Байден.

— Это смертельная угроза, которая продолжается. Я не вижу никаких доказательств того, что это нападение находится под контролем, я не видел и не слышал о них. Пентагон даже не информирует нас по многим вопросам, — добавил избранный президент.

Это еще один сигнал Демократической партии США об отсутствии связи с министерством обороны в переходный период перед инаугурацией президента, назначенной на 20 января. Ранее во время перехода власти самая важная информация предоставлялась также и новоизбранному президенту США.

Ранее избранный президент США предупредил, что впереди нас ждут «самые мрачные дни» в борьбе с коронавирусом.