Политика

Байден о российских хакерах: это смертельная угроза, которая продолжается

Виктор

Российские хакеры стоят за атакой беспрецедентного масштаба

Время чтения: 45 Секунд

Будущий лидер США, следующий президент Соединенных штатов Америки Джо Байден поделился своим мнением о хакерской атаке на государственные учреждения США, совершенной в декабре.

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что, похоже, что российские хакеры стоят за атакой беспрецедентного масштаба.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

«Нападение произошло, когда Дональд Трамп был на страже, но он не был бдительным», — сказал Байден.

— Это смертельная угроза, которая продолжается. Я не вижу никаких доказательств того, что это нападение находится под контролем, я не видел и не слышал о них. Пентагон даже не информирует нас по многим вопросам, — добавил избранный президент.

Это еще один сигнал Демократической партии США об отсутствии связи с министерством обороны в переходный период перед инаугурацией президента, назначенной на 20 января. Ранее во время перехода власти самая важная информация предоставлялась также и новоизбранному президенту США.

Ранее избранный президент США предупредил, что впереди нас ждут «самые мрачные дни» в борьбе с коронавирусом.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Новый год президента: стало известно, где и с кем будет праздновать Зеленский

У семьи президента была мысль поехать за границу

Виктор

Президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы в конце 2020

Зеленского готовы поддержать 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором

Наталия

Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта

Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома

Наталия

«Сценарий цветной революции»: глава КГБ РБ сделал заявление

Глава КГБ считает, что беларуское государство оказалось на «разломе» в геополитической борьбе

Наталия

Легализация каннабиса: Арахамия назвал сроки

По словам Арахамии, вопрос легализации будет решен актами Кабмина

Наталия

В Харькове проходит церемония прощания с Кернесом

Уже в 9:00 гроб с телом известного на всю страну политика, доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap