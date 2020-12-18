Ученые бьют тревогу: возможно столкновение острова и айсберга, от которого откололась гигантская глыба льда

От гигантского айсберга под названием А68а откололся огромный угол. Ученые предполагают, что он мог задеть дно, что вполне может повлечь за собой природные катаклизмы. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ВВС. Ученые отметили, что в последние дни айсберг, площадь которого составляет 3800 кв км вращался вместе с течением, что преобладало. В данный момент он […]

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От гигантского айсберга под названием А68а откололся огромный угол. Ученые предполагают, что он мог задеть дно, что вполне может повлечь за собой природные катаклизмы. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

Ученые отметили, что в последние дни айсберг, площадь которого составляет 3800 кв км вращался вместе с течением, что преобладало. В данный момент он находится в 50 км от острова Новая Георгия и вскоре может столкнуться с ним. Тем самым экосистме планеты может быть нанесен колоссальный вред.

Также на спутниковых снимках, которые были сделаны вчера, 17 декабря, ученые обнаружили, кусок площадь которого составляет около 150 кв км. Известно, что он плавает свободно от основного гигантского айсберга.

Скорее всего, новый обломок назовут А68d по номенклатуре Национального ледового центра США, так как он огромен. Айсберги А68b и А68c отклололись от А68а ранее.

В четверг в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение, которое не нанесло ущерба. Мощность этого катаклизма составила 3,9 балла.