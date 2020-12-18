Экономика

Восстановление Донбасса: Украина получит $100 млн от МБРР

Наталия

Украинское государство и Международный банк реконструкции и развития заключили договор о займе в размере 100 млн долларов для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции. Кредит от МБРР предоставлен на 27 лет под 0,25% годовых. Известно, что первые 12 лет являются льготными. Данным проектом предусмотрено […]

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Украинское государство и Международный банк реконструкции и развития заключили договор о займе в размере 100 млн долларов для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Кредит от МБРР предоставлен на 27 лет под 0,25% годовых. Известно, что первые 12 лет являются льготными.

Данным проектом предусмотрено проведение капитального ремонта дорог в Луганской области. Планируют отремонтировать около 183 км. Также деньги пойдут на привлечения инвестиций в регион для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных субпроектов. Также часть средств будет выделена на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины совместно с правительством ФРГ подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. В его рамках Украина получит 214,6 млн евро льготных кредитов, а также 40 млн евро грантов.

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Наталия

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