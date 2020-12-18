Землетрясение в Милане: самое сильное за 500 лет

В четверг в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение, которое не нанесло ущерба. Мощность этого катаклизма составила 3,9 балла. Дрожь земли ощущалась по всему городу и вызывала беспокойство. Никто не пострадал, но во многих домах жители были сильно потрясены. Люди вызвали полицию и пожарную часть, чтобы убедиться, что землетрясение действительно ничего не повредило. Об […]
В четверг в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение, которое не нанесло ущерба. Мощность этого катаклизма составила 3,9 балла.
Дрожь земли ощущалась по всему городу и вызывала беспокойство. Никто не пострадал, но во многих домах жители были сильно потрясены. Люди вызвали полицию и пожарную часть, чтобы убедиться, что землетрясение действительно ничего не повредило.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.
Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что это самый сильный сейсмический толчок за пять веков в этом регионе.
Ученые объясняют это «высокогорным» землетрясением. Его эпицентр был глубиной 56 км.
Единственное последствие потрясений в городе, население которого незнакомо с сейсмической активностью, — это задержки поездов. Других последствий в популярном во всем мире городе зафиксировано не было.
Ранее мы сообщали, что гора Этна, крупнейший вулкан Европы, снова проснулась. Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.