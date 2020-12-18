Происшествия

Землетрясение в Милане: самое сильное за 500 лет

Виктор

В четверг в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение, которое не нанесло ущерба. Мощность этого катаклизма составила 3,9 балла. Дрожь земли ощущалась по всему городу и вызывала беспокойство. Никто не пострадал, но во многих домах жители были сильно потрясены. Люди вызвали полицию и пожарную часть, чтобы убедиться, что землетрясение действительно ничего не повредило. Об […]

Время чтения: 42 Секунд

В четверг в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение, которое не нанесло ущерба. Мощность этого катаклизма составила 3,9 балла.

Дрожь земли ощущалась по всему городу и вызывала беспокойство. Никто не пострадал, но во многих домах жители были сильно потрясены. Люди вызвали полицию и пожарную часть, чтобы убедиться, что землетрясение действительно ничего не повредило.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что это самый сильный сейсмический толчок за пять веков в этом регионе.

Ученые объясняют это «высокогорным» землетрясением. Его эпицентр был глубиной 56 км.

Единственное последствие потрясений в городе, население которого незнакомо с сейсмической активностью, — это задержки поездов. Других последствий в популярном во всем мире городе зафиксировано не было.

Ранее мы сообщали, что гора Этна, крупнейший вулкан Европы, снова проснулась. Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Наталия

Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом: в ГБР вручили подозрения командованию

Следователи украинского Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26, который потерпел крушение...
Наталия

Ученые бьют тревогу: возможно столкновение острова и айсберга, от которого откололась гигантская глыба льда

От гигантского айсберга под названием А68а откололся огромный угол. Ученые предполагают, что он мог задеть дно, что вполне может повлечь за собой природные катаклизмы. Об...
Наталия

Дело о прослушке Гончарука: СБУ открыла дополнительное расследование

Служба безопасности Украины продолжает расследовать уголовное дело по факту прослушки бывшего главы правителства Алексея Гончарука. Кроме этого, дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника....
Наталия

Украинцы страдают от преступлений против народа: в Гаагу направили 15 сообщений

За четыре года в Международный уголовный суд в Гааге было направлено 15 информационных сообщений о преступлениях совершенных против украинского народа. Число преступлений, которые связаны с...
Наталия

Смерть военного ВСУ на вражеской территории: стала известна причина

Военнослужащий бригады ВСУ, тело которого пророссийские боевики вчера передали украинской стороне, был задушен. Ранее в ТКГ была в разработке версия, что мужчина по неизвестным причинам...
Наталия

Проблеск человечности: боевики передали тело погибшего военного ВСУ Украине

На временно оккупированных территориях Донбасса подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего военнослужащего ВСУ. Тело по непонятным причинам оказалось на неподконтрольных украинских территориях....
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap