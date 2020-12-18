Дело о прослушке Гончарука: СБУ открыла дополнительное расследование

Служба безопасности Украины продолжает расследовать уголовное дело по факту прослушки бывшего главы правителства Алексея Гончарука. Кроме этого, дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, передает УРА-Информ. Стало известно, что кроме дела, которое было открыто изначально в январе 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических […]

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Служба безопасности Украины продолжает расследовать уголовное дело по факту прослушки бывшего главы правителства Алексея Гончарука. Кроме этого, дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, передает УРА-Информ.

Стало известно, что кроме дела, которое было открыто изначально в январе 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических средств негласного получения информации), украинские правоохранители также расследуют и нового производство по факту вмешательства в деятельность государственного чиновника (ст.344 Уголовного кодекса).

«По изложенным вами обстоятельствам (прослушке экс-премьера Гончарука, — ред.) следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в 2 уголовных производствах по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 344 и ч.3 ст.359 Уголовного кодекса Украины», — отмечается в сообщении.

Прокурор, который ведет дело не дал разрешение раскрывать личности подозреваемых по данному производству.

Стоит отметить, что 17 января 2020 года было открыто дело о прослушке бывшего премьера Украины Гончарука.

Ранее сообщалось, что Гончарук получил должность в организации Eurasia Center — ответвление Атлантического совета США (Atlantic Council).