Политика Происшествия

Дело о прослушке Гончарука: СБУ открыла дополнительное расследование

Наталия

Служба безопасности Украины продолжает расследовать уголовное дело по факту прослушки бывшего главы правителства Алексея Гончарука. Кроме этого, дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, передает УРА-Информ. Стало известно, что кроме дела, которое было открыто изначально в январе 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических […]

Время чтения: 49 Секунд

Служба безопасности Украины продолжает расследовать уголовное дело по факту прослушки бывшего главы правителства Алексея Гончарука. Кроме этого, дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, передает УРА-Информ.

Стало известно, что кроме дела, которое было открыто изначально в январе 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических средств негласного получения информации), украинские правоохранители также расследуют и нового производство по факту вмешательства в деятельность государственного чиновника (ст.344 Уголовного кодекса).

«По изложенным вами обстоятельствам (прослушке экс-премьера Гончарука, — ред.) следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в 2 уголовных производствах по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 344 и ч.3 ст.359 Уголовного кодекса Украины», — отмечается в сообщении.

Прокурор, который ведет дело не дал разрешение раскрывать личности подозреваемых по данному производству.

Стоит отметить, что 17 января 2020 года было открыто дело о прослушке бывшего премьера Украины Гончарука.

Ранее сообщалось, что Гончарук получил должность в организации Eurasia Center — ответвление Атлантического совета США (Atlantic Council).

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

РФ планирует разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму

Российская Федерация проводит подготовку для размещения на территории аннексированного украинского Крыма ядерного оружия.Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет пресс служба Министерства обороны,...
Наталия

Долетались: из-за полетов в Крым с начала года арестовано 104 самолета

С начала текущего года судами был наложен арест на 104 авиасудна, которые совершали полеты в оккупированный Российской Федерацией украинский Крым. Об этом заявила генеральный прокурор...
Наталия

Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом: в ГБР вручили подозрения командованию

Следователи украинского Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26, который потерпел крушение...
Наталия

Ученые бьют тревогу: возможно столкновение острова и айсберга, от которого откололась гигантская глыба льда

От гигантского айсберга под названием А68а откололся огромный угол. Ученые предполагают, что он мог задеть дно, что вполне может повлечь за собой природные катаклизмы. Об...
Виктор

Путин в 2014 мог забрать половину Украины, но он продолжит атаковать — эксперт

Украинский политический эксперт Юрий Романенко заявил, что аннексия Крыма практически ничего не стояла в экономическом плане Российской Федерации. Он также добавил, что в 2014 году...
Виктор

Землетрясение в Милане: самое сильное за 500 лет

В четверг в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение, которое не нанесло ущерба. Мощность этого катаклизма составила 3,9 балла. Дрожь земли ощущалась по всему...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap