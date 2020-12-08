Генерал в отставке избран министром обороны в офисе Джо Байдена

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Избранный президент США Джо Байден объявил, что официально объявит имя кандидата на пост нового министра обороны в пятницу. По сообщению Politico, генерал в отставке Ллойд Остин возглавит министерство обороны.

В декабре 2012 года Пентагон объявил, что Барак Обама назначил Ллойда Остина командующим Центрального командования США. После того, как так называемое Исламское государство взяло под свой контроль Мосул в июне 2014 года, Остин курировал разработку и реализацию плана военной кампании по борьбе с исламскими фундаменталистами в Ираке и Сирии.

Об этом пишет УРА-Информ.

В то же время Остин был первым афроамериканским генералом, занявшим эту должность. Он вышел на пенсию в 2016 года.

В воскресенье Байден объявил, что генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра возглавит департамент здравоохранения и социальных услуг.

Доктору Рошелю Валенски будет поручено возглавить Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, будет назначен главным медицинским советником Байдена по коронавирусу.

Ранее Байден рассказал, какую политику будет вести относительно РФ.