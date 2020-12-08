Политика

Генерал в отставке избран министром обороны в офисе Джо Байдена

Виктор
Время чтения:48 Секунд

Избранный президент США Джо Байден объявил, что официально объявит имя кандидата на пост нового министра обороны в пятницу. По сообщению Politico, генерал в отставке Ллойд Остин возглавит министерство обороны.

В декабре 2012 года Пентагон объявил, что Барак Обама назначил Ллойда Остина командующим Центрального командования США. После того, как так называемое Исламское государство взяло под свой контроль Мосул в июне 2014 года, Остин курировал разработку и реализацию плана военной кампании по борьбе с исламскими фундаменталистами в Ираке и Сирии.

Об этом пишет УРА-Информ.

В то же время Остин был первым афроамериканским генералом, занявшим эту должность. Он вышел на пенсию в 2016 года.

В воскресенье Байден объявил, что генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра возглавит департамент здравоохранения и социальных услуг.

Доктору Рошелю Валенски будет поручено возглавить Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, будет назначен главным медицинским советником Байдена по коронавирусу.

Ранее Байден рассказал, какую политику будет вести относительно РФ.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
100 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Наталия

ВР определилась с датой голосования за бюджет на 2021

Верховная рада Украины планирует голосовать за проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении. Это произойдет на следующей пленарной неделе, которая стартует 15 декабря....
Наталия

Где посадки: Венедиктову вызвали в Раду для отчета

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины вызвал на заседание представителей Офиса Генерального прокурора украинского государства с целью узнать о состоянии важных и резонансных дел, к которым...
Наталия

Кернес планирует вернутся в Харьков до конца года

Действующий глава Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться на родину до 30 декабря. Сейчас политик находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Там он проходит лечение от...
Наталия

Кум Путина дал новое обещание: Медведчук анонсировал возвращение Донбасса Украине

Один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина, сказал, что он сделает все, что зависит от него, чтобы временно оккупированные...
Виктор

У Путина другая цель — Климкин рассказал, что главе РФ не нужен Донбасс

Президенту России Владимиру Путину совсем не нужен Донбасс, у него другие планы по поводу Украины. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павле Климкин....
Виктор

Путин тайно скрывается в Сочи: стала известна причина

Президент России Владимир Путин скрывает в последнее время свое место пребывания. Официально, в Кремле сообщат, что глава государства находится в Москве, однако по заявлению источников...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap