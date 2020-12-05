«Относится к первой категории яда»: эпидемиолог раскритиковал рециркулятор от COVID-19

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Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что прибор для очистки и обеззараживания воздуха – рециркулятор никоим образом не сможет помочь в борьбе с COVID-19. Наоборот, он даже может быть опасен для здоровья человека.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера», передает УРА-Информ.

Эпидемиолог отметил, что УФ-лампы закрытого типа сейчас крайне активно распространяют на украинском рынке. Также их приобритает большое количество школ и садиков.

«Это обычный фуфломицин, который никому не нужен»,

– заявил медик.

Он рассказал, что во время работу рециркуляторы производят озон, который относится к первой категории яда.

«И всем этим дети дышат… Мы создаем условия не только в школах и в садиках, при которых идеально заболеть, но еще и травим», – сказал Александрин.

При поиске панацеи от коронавирусной инфекции людям действительно выбивает в интернете немало онлайн-магазинов, которые продают рециркулятор. Также некоторые из них публикуют громкие лозунги: «Останови коронавирус!».

Цена на один такой аппарат может составить от 2 500 до 6 000 гривен.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона человек погибли из-за COVID-19 во всем мире. В среднем каждые девять секунд от коронавируса умирает один человек.

