Культура

Том Круз собрался лететь в космос для съемок в фильме

Наталия
Время чтения:36 Секунд

Известный во всем мире американский актер Том Круз планирует отправиться в космос для съемок в фильме «Миссия: невыполнима». Об этом информирует издание Sun со ссылкой на источник, передает УРА-Информ.

Также источник сообщил изданию, что звезда Голливуда не против потратить кругленькую сумму денег на осуществление своего плана. Том Круз уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). На данный момент появилась информация, что желание актера может быть осуществлено.

Ранее сообщалось, что впервые за 33 года британская королева Елизавета II и принц Филипп не поедут в загородное поместье Сандрингем на Рождество, а остановятся в Виндзорском замке, где они проводят большую часть своего времени с начала эпидемии, сообщил Букингемский дворец.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Виктор

Впервые за 33 года: королева Елизавета меняет планы на Рождество

Впервые за 33 года британская королева Елизавета II и принц Филипп не поедут в загородное поместье Сандрингем на Рождество, а остановятся в Виндзорском замке, где...
Виктор

Стали известны победители шоу Танцы со звездами: все решили зрители, судьи отдали победу другой паре

Сегодня ночью, 30 ноября, завершился 14, последний выпуск шоу Танцы со звездами 2020. В суперфинале принимали участие сразу три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,...
Виктор

Семья принца Гарри в трауре: Меган потеряла ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась в тексте, опубликованном в New York Times, что в июле у нее случился выкидыш. По ее словам, потеря беременности "означает...
kiman

Умерла звезда «Титаника»: она сыграла культовую сцену в фильме

Умерла Эльза Рэйвен. Актрисе, известной по фильмам "Назад в будущее", "Титаник" и "Аморальное предложение", был 91 год. Информацию о смерти Эльзы Рэйвен подтвердил ее агент Дэвид Шауль.

kiman

«Вчера я стала женой»: Чапкис стал на колено перед Могилевской

Украинская артистка Наталья Могилевская призналась в чувствах судье "Танцев со звездами" 90-летнему танцору Григорию Чапкису. Чапкис и Могилевская исполнили совместный номер на украинском танцевальном шоу. Об этом сообщает УРА-Информ.

kiman

Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который замешан в скандальном смертельном ДТП, сократили срок пребывания за решеткой на полгода. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК.

Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap