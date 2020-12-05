Том Круз собрался лететь в космос для съемок в фильме

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Известный во всем мире американский актер Том Круз планирует отправиться в космос для съемок в фильме «Миссия: невыполнима». Об этом информирует издание Sun со ссылкой на источник, передает УРА-Информ.

Также источник сообщил изданию, что звезда Голливуда не против потратить кругленькую сумму денег на осуществление своего плана. Том Круз уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). На данный момент появилась информация, что желание актера может быть осуществлено.

Ранее сообщалось, что впервые за 33 года британская королева Елизавета II и принц Филипп не поедут в загородное поместье Сандрингем на Рождество, а остановятся в Виндзорском замке, где они проводят большую часть своего времени с начала эпидемии, сообщил Букингемский дворец.