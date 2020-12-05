Россия возобновляет достройку «Северного потока-2»

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Специализированная баржа «Фортуна» отправляется на участок достройки российского газопровода «Северный поток-2» в водах ФРГ. Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на данные навигационного предупреждения, которые были объявлены Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии, передает УРА-Информ.

Стало известно, что российское судно будет находится на участке достройки с 5 по 15 декабря 2020 года. Фортуна будет проводить подводные операции на российском газопроводе. Однако, стоит отметить, что по состоянию на утро 5 декабря, судно все еще находилось в немецком порту Висмар.

В компании Nord Stream 2 также подтвердили данные о достройке газопровода в водах Германии. Там отметили, что работы будут проведены с 5 по 31 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что норвежская копания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта Российской Федерации «Северный поток — 2» из-за того, что США начали грозиться серьезными санкциями. После завершения строительства российского газопровода, норвежская компания должна была осуществить сертификацию «северного потока-2».