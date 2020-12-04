Назначен новый Генсек ОБСЕ: впервые в истории им стала женщина

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Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории стала женщина. На данную должность была назначена немецкий дипломат Хельга Шмид.

Об этом говорится в сообщении представительства Германии в этой организации в Twitter, передает УРА-Информ.

Про Шмид известно, что она с сентября 2016 года занимала должность генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Также дипломат принимала участие в переговорах Европейского Союза с Ираном по ядерному вооружению.

До назначения Шмид должность генерального секретаря ОБСЕ занимал гражданин Швейцарии Томас Гремингер. На должности он находился с июля 2017 года до июля 2020 года. Ряд стран-участниц организации выступили категорически против продления его мандата.

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