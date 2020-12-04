ЕС изучит предложение Украины по «Крымской платформе»

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В Европейском Союзе изучат предложение украинских властей о создании международной «Крымской платформы». В частности. в Брюсселе будут рассматривать возможность введения должности специального представителя ЕС по Крыму.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано, передает УРА-Информ.

«Украина представила ЕС и другим международным заинтересованным сторонам идею международной Крымской платформы. В этом контексте, среди прочего, Украина выдвинула идею появления должности спецпредставителя ЕС по Крыму. Мы подробно изучаем предложения Украины по этому поводу», — подчеркнул Стано.

Помимо этого чиновник напомнил, что на саммите Украина-ЕС от 6 октября в совместном заявлении Евросоюз приветствовал дипломатические усилия, которые были направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Также представитель Европейского Союза добавил, что ЕС и Украина совместно противостоят незаконной аннексии крымского полуострова на разных уровнях и по международным каналам.

«Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию, которая является нарушением международного права», — подчеркнул Стано.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Крымская платформа». Аналогичное название имеет инициатива украинского правительства по созданию международной площадки для возвращения украинских территорий Автономной Республики Крым.