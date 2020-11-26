Аваков требует ввести локдаун на месяц: необходимо как можно быстрее это сделать

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Тотальный карантин в Украине просто необходим и его нужно вводить уже сейчас. Такое мнение выразил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он считает, что нужно действовать радикально и вводить локдаун на месяц (четыре недели). Аваков отмечает, что минимальный срок тотального карантина может быть три месяца. Он также заявил, что сейчас идет речь не о политических лозунгах, а о рисках для здоровья большого количества людей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Аваков добавил, что тотальный карантин в Украине введут, когда Кабинет министров подготовит программы компенсаций для бизнеса. Это нужно будет сделать, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

«Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни», — добавил Аваков.

Также он добавил, что при тотальном карантине также могут ввести запрет на междугороднее сообщение.

Ранее мы сообщали, что у властей есть пять вариантов тотального карантина.

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