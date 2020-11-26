Заболевших COVID-19 все больше: новый антирекорд в Украине

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В Украине новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусной болезнью. За прошедшие сутки заразились 15 331 жителей страны.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Наибольшее число зараженных подтвердилось в Киеве. Число заболевших граждан в городе достигло 1399 случаев. В Днепропетровской области заболели еще 1254 человек. Непосредственно в Киевской области были инфицированы 979 жителей. Также в Запорожской тесты показали 898 положительных результатов, и в Харьковской — 895 заболели новым типом пневмонии.

За прошедшие сутки на территории Украины было проведено 76 911 тестирований на коронавирусную инфекцию нового поколения. Из них методом ПЦР сдали — 49 323 образцов, а методом ИФА — 27 588 образцов.

Также стоит отметить, что это впервые за время пандемии, когда за сутки заболело больше 15 000. Предыдущий антирекорд по заболевшим гражданам составлял 14 580. Он был установлен 21 ноября.

Ранее стало известно, что на 26 ноября, четверг, на земном шаре уже инфицировано SARS-CoV-2 более 60 млн человек.

About Post Author Наталия natasha.dudka8@gmail.com