Хлопнуть дверью перед уходом: Трамп может отдать приказ о нападении на Иран

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Силы обороны Израиля готовятся к возможности нападения США на Иран. По сообщениям СМИ, такой вариант рассматривает президент США Дональд Трамп.

Информацию о возможной атаке США предоставил Fox News. Американский канал со ссылкой на Axios сообщил, что Силы обороны Израиля недавно получили приказ готовиться к возможному нападению США на Иран. Сообщения подтверждаются источником в Израиле.

Согласно данным веб-сайта, решение правительства Израиля о мобилизации армии связано с «очень чувствительным периодом» в США в ближайшие недели. Речь, конечно же, идет о предстоящей инаугурации Джо Байдена. Избранный президент официально вступит в должность в январе 2021 года.

Об этом пишет УРА-Информ.

Военное вмешательство в Иран могло бы произойти до истечения срока полномочий Дональда Трампа. Вполне вероятно, что в случае нападения Израиль, близкий союзник США, также пострадает от таких последствий.

Ранее The New York Times недавно сообщал, что действующий президент США попросил своих главных советников представить ему вариант атаки на крупный иранский ядерный объект. Reuters подтвердил эту информацию.

Ранее мы сообщали, что Трамп набрал на выборах почти 74 млн голосов.

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